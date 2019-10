Simeone: "Ma quale passo indietro, sono tornato a sorridere"

L'attaccante del Cagliari Giovanni Simeone in un'intervista al Corriere dello Sport ha fatto un primissimo bilancio della sua esperienza in Sardegna: "Un passo indietro? Assolutamente, no. Sono sempre

andato dove ho sentito la fiducia dell'ambiente nei miei confronti, quando ho capito che il mister mi voleva così tanto e che il presidente Giulini era pronto a grandi sacrifi ci pur di avermi, non ci ho pensato un attimo a dire sì".

Il Cholito ci tiene a specificare che l'esperienza sarda non sarà solo un momento di passaggio nella carriera: "Sono sicuro di no, perché qui c'è entusiasmo e una squadra tosta fatta di giocatori che vogliono lottare su ogni palla e dare battaglia. Come piace a me. A Firenze le cose non stavano funzionando bene e io volevo allegria, volevo tornare a sorridere e il Cagliarimi ha dato questa opportunità".

SPORTAL.IT | 03-10-2019 09:40