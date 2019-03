Simeone: "Ogni partita mi sento sotto esame"

Simeone si sta ancora leccando le ferite. La sconfitta con la Juventus pesa ancora tanto ma c'è da guardare avanti, alla sfida con l'Athletic: "Quando le cose non vanno bene, è normale che ci siano le critiche. Se mi sento sotto esame? Ogni partita mi sento sotto esame", spiega Simeone.

Il tecnico dei colchoneros avvisa tutti: "Se i fan devono prendersela con qualcuno, devono attaccare me". Poi svela un segreto: "Tutto quanto va affrontato all'interno. Se ci sono dei problemi, ne parleremo come in famiglia. Dopo la finale di Europa League, tre giocatori non mi hanno parlato ma non ci è mai saputo chi fossero".

SPORTAL.IT | 16-03-2019 07:35