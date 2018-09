Ospite di El Partidazo, Simeone è tornato a parlare del suo futuro: "L'Inter? Lo dico da sempre, un giorno sarò all'Inter ma al momento hanno un allenatore e io sono felice all'Atletico Madrid. Le cose accadono quando devono accadere".

Il tecnico dell'Atletico Madrid ha parlato anche del figlio, in gol con l'Argentina: "Mi emoziona vederlo con la maglia dell'Argentina. E' un ragazzo che ha tutto per giocare con me ma non lo chiamerò qui a giocare per me".

SPORTAL.IT | 11-09-2018 08:00