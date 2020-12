Simeone scarica Diego Costa: occasione per tanti

Il futuro di Diego Costa potrebbe essere lontano dall’Atletico Madrid. Il 32enne attaccante brasiliano, naturalizzato spagnolo, ha il contratto in scadenza a giugno e potrebbe fare le valigie già a gennaio.

Secondo il Mundodeportivo, il tecnico dei colchoneros Simeone non lo vedrebbe più come un elemento indispensabile. Tante le opzioni sul tavolo, anche la possibilità di venire a giocare in Italia. In passato si era parlato di un forte corteggiamento del Napoli.

OMNISPORT | 28-12-2020 07:42