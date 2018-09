Simeone 'sorpassa' Icardi: la Fiorentina vuole blindarlo

Nelle prime due giornate ha segnato un solo gol, neppure decisivo nella goleada contro il Chievo, ma molto speciale, perché realizzato sotto gli occhi dell’orgogliosissimo papà Diego. Eppure, Giovanni Simeone è sempre più uno degli idoli dei tifosi viola, ma non solo. Alla vigilia dell’amichevole con il Guatemala, infatti, il ct dell’Argentina Lionel Scaloni ha esaltato le caratteristiche del ‘Cholito’, facendo intuire che il figlio d’arte potrà diventare il futuro dell’attacco della Seleccion, anche a discapito di Mauro Icardi: "Simeone è quello più differente tra gli attaccanti che abbiamo convocato. E' più dinamico, cerca spazio e sono sicuro che creerà maggiore pressione sui nostri avversari. Fa molto movimento ed è questo che vogliamo da un attaccante”.

Una vera e propria investitura, che lancia Simeone junior nell’élite degli attaccanti da top club per il futuro. Per il momento, però, la Fiorentina non vuole neppure pensare di farne a meno.

Dopo aver scommesso su di lui un anno fa, il responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino è pronto a discutere il rinnovo del contratto, spostando la scadenza dal 2021 al 2022, con ingaggio che salirebbe a due milioni, il doppio dell'attuale, e un obiettivo: tornare a giocare la Champions con un connazionale di Batistuta al centro dell’attacco.

