Simeone spaventa la Fiorentina

Durante un intervento alla radio madrilena 'Cope', Diego Simeone ha parlato di suo figlio: "Non mi piace parlare di Giovanni da padre. Da allenatore posso dire che ha le qualità per giocare all'Atletico ma non lo allenerò mai".

"E' difficile avere il figlio nella propria squadra – continua il Cholo -, sarebbe complicato sia per lui che per lo spogliatoio. Se tra cinque o sei anni avrà raggiunto una dimensione molto più importante di quella attuale, allora ne riparleremo perchè sarebbe più protetto".

In conclusione, un commento sul suo percorso alla Fiorentina: "E' l'ambiente giusto per lui, sta portando avanti la carriera nel modo migliore. Magari un giorno se nons arò più all'Atletico, può darsi che possa arrivare lui".

SPORTAL.IT | 11-09-2018 12:25