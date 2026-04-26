Simeone spera in un miracolo di Lookman, vince ma è disperato per il crack di Barrios

Dopo l’infortunio di Ademola Lookman, in finale di Copa del Rey, continuano i guai per l’Atlético Madrid. I Colchoneros conquistano i tre punti contro l’Athletic Bilbao, con un combattuto 3-2 in Liga, ma il successo lascia un retrogusto amaro. La squadra di Diego Pablo Simeone ribalta l’iniziale svantaggio grazie alle reti di Antoine Griezmann e alla doppietta di Alexander Sørloth, prima del gol finale di Gorka Guruzeta. Tuttavia, l’infortunio di Pablo Barrios ha cambiato completamente il peso emotivo della partita a pochi giorni dalla semifinale d’andata di Champions contro l’Arsenal.
- Il momento chiave: l’infortunio di Barrios
- Atletico vincente ma sottotono
- Simeone commenta il crack di Barrios
Il momento chiave: l’infortunio di Barrios
Al 58′, proprio quando lo stadio era in festa, è arrivata la scena che ha gelato il Metropolitano. Barrios si è fermato per un problema alla coscia sinistra ed è stato costretto a lasciare il campo. Il centrocampista è uscito in silenzio, visibilmente scosso, lasciando i compagni e i tifosi con enorme preoccupazione dopo anche l’infortunio recente di Lookman che resta incerto per la gara di Champions di mercoledì sera contro i Gunners.
Prima dello stop, Barrios aveva dimostrato tutta la sua importanza. In pochi minuti aveva contribuito in modo decisivo alla rimonta: prima partecipando all’azione che ha portato al gol di Griezmann, poi recuperando palla e avviando l’azione finalizzata da Sørloth.
Atletico vincente ma sottotono
Per quanto riguarda la gara di Liga, l’Athletic Bilbao era partito meglio, sfruttando intensità e rapidità. L’Atlético, invece, è apparso lento e poco brillante, con diversi giocatori sotto tono. Il vantaggio basco è arrivato su calcio d’angolo, confermando le difficoltà dei colchoneros sulle palle inattive. Dopo l’intervallo, l’Atlético è rientrato con un altro atteggiamento. Griezmann ha dato il via alla rimonta, seguito dalla doppietta di Sørloth che ha portato il punteggio sul 3-1. Nel finale, però, l’Athletic ha accorciato le distanze con Guruzeta, rendendo gli ultimi minuti carichi di tensione. Nonostante ciò, i madrileni sono riusciti a difendere il vantaggio fino al fischio finale ma l’aggancio al terzo posto non è ancora avvenuto.
Simeone commenta il crack di Barrios
Nel post-partita, Simeone ha poi commentato sia la vittoria che l’infortunio del suo giocatore: “Non l’ho ancora visto. Ci faranno sicuramente sapere che tipo di infortunio potrebbe avere. La vita spesso ci mette di fronte a degli ostacoli, e quest’anno lui li sta affrontando a causa degli infortuni. Deve vederla come un’esperienza formativa, con la forza e la volontà di imparare da ciò che gli sta accadendo. Deve rimanere forte e continuare a lavorare. Prima della partita gli ho detto che ho molta fiducia in lui; è molto importante per noi e lo stiamo aspettando. Speriamo che non sia nulla di grave e che possa essere con noi fino alla fine della stagione.” Ora alle porte c’è la Champions League con l’Arsenal e il Cholo si affida a un recupero lampo di Lookman per proseguire il cammino in Europa: l’ex Atalanta proverà a stringere i denti per non saltare un appuntamento decisivo.