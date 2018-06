Simeone vuole Kalinic: è arrivata la chiamata

Diego Simeone vuole fortemente Nikola Kalinic.

Il tecnico dell’Atletico Madrid, secondo quanto scrive il ‘Corriere della Sera’ si sarebbe mosso personalmente per convincere il croato a trasferirsi in Spagna con tanto di chiamata per rincuorare la punta che è stata recentemente rispedito a casa dal ct della Croazia nonostante fosse stato convocato per i Mondiali di Russia.

L’unico ostacolo è la cifra richiesta dal Milan che non ha intenzione di accettare offerte inferiori ai 20 milioni di euro.

SPORTAL.IT | 30-06-2018 11:15