Simon Seehauser di nuovo Re a Obereggen

L’atleta locale Simon Sehauser ha vinto oggi, domenica 10 febbraio, nello snowpark di Obereggen, cuore del comprensorio del Latemar, lo storico contest di snowboard, "King of Obereggen". Alle sue spalle il giovane snowboarder lituano Kostas Turcinavicius e il bolzanino Thomas Venzo che ha lottato fino all’ultimo per il podio. Nella categoria femminile successo per Tamara Frigo di Bolzano. Nella disciplina Ski-Freestyle gradino più alto del podio per l’azzurro Angelo Blaglevi, seguito dal tedesco Simon Abele proveniente dall’Algovia in Baviera e dall’altoatesino Niklas Oberrauch.

Il livello della competizione si è confermato di grande levatura tecnica, certificata dalla presenza da alcuni dei migliori atleti nazionali ed esteri. Numeri spettacolari che hanno reso il "King of Obereggen" un evento elettrizzante grazie ai rider, accomunati dalla medesima passione per la neve e lo snowboard, nonostante il vento e la dolce nevicata.

Il prossimo evento si svolgerà ad inizio marzo. Sabato 2 e domenica 3 marzo, nello snowpark di Obereggen, è in programma la finale nazionale congiunta del Rookie Tour Italy e del circuito della Federazione Snowboard Italia, Italian Snowboard Tour. I 4 vincitori del tour (Rookie e Grom, maschili e femminili), a cui si aggiungerà un atleta con wild card a discrezione degli organizzatori, parteciperanno alle World Rookie Finals 2019 a Kitzsteinhorn Zell am See-Kaprun in Austria dal 25 al 30 marzo.

SPORTAL.IT | 10-02-2019 17:15