Simon Yates dice basta, il vincitore dell'ultimo Giro d'Italia annuncia il ritiro: il toccante messaggio d'addio

Dopo la vittoria sul Colle delle Finestre, il britannico della Visma ha deciso di ritirarsi. Niermann non ha nascosto il rammarico

A 33 anni, Simon Yates annuncia il ritiro dalle corse. Il britannico classe 1992 della Visma-Lease a Bike, vincitore dell’edizione 2025 del Giro d’Italia e non solo, ha deciso di lasciarsi alle spalle il professionismo e di iniziare un nuovo capitolo della propria vita. L’annuncio è arrivato direttamente dalle sue personali pagine social ufficiali.

Un cerchio che si chiude

Come un fulmine a ciel sereno, Simon Yates ha annunciato in queste ore il proprio ritiro dalle competizioni ciclistiche. Il britannico, attuale campione in carica del Giro, ha scelto di fermarsi proprio dopo aver trionfato sul Colle delle Finestre, che nel 2018 gli aveva strappato di dosso quella maglia rosa inseguita a lungo e raggiunta sette anni più tardi, lo scorso primo giugno. La perfetta chiusura del cerchio, che, evidentemente, per Yates segna anche il momento migliore per ringraziare e farsi da parte.

Il grazie alla famiglia e alla Visma

Yates, che in carriera ha vinto anche il mondiale a punti del 2013 e la Vuelta del 2018, ha affidato il proprio pensiero e ringraziamento a un lungo e sentito messaggio rivolto a quanti gli sono stati accanto in questi anni. “Ho deciso di ritirarmi dal ciclismo professionistico. Questa può essere una sorpresa per molti, ma non è una decisone presa da un momento all’altro. Ci ho pensato a lungo e ora sento che è arrivato il momento giusto per separarsi dallo sport”.

Nella lettera, il britannico ricorda gli esordi al Velodromo di Manchester e le vittorie più importanti, le Olimpiadi e i sacrifici della sua famiglia, che lo ha “supportato con tutto il cuore” e a cui deve “più di quanto possa mai riuscire a esprimere”. Non manca un sentito grazie allo staff, ai compagni di squadra e alla Visma-Lease a Bike “per aver capito e supportato la mia scelta di fermarmi qui” e per “avermi dato l’opportunità di riscrivere la mia storia”.

Addio senza rimpianti

Nel messaggio, che ha fatto il pieno di like e commenti su Instagram, Yates non nasconde la propria gratitudine per i “successi e le lezioni impartite dalle sconfitte”, prima di congedarsi dal ciclismo con “profondo orgoglio e senso di pace. Questo capitolo mi ha dato molto più di quanto avrei potuto immaginare. I ricordi e i momenti rimarranno con me per molto tempo. Grazie per il viaggio“, ha concluso il campione britannico nel suo post.

Il rammarico di Niermann

Come riportato da Eurosport, il ds della Visma, Grischa Niermann non ha nascosto il proprio rammarico: “È un peccato che abbia deciso di fermarsi adesso, al culmine della sua carriera. Era un eccezionale corridore di classifica generale e scalatore. Ha sempre dato il massimo quando contava di più. Al Giro, ha raggiunto il suo picco in un momento in cui quasi nessuno si aspettava che potesse vincere. Una cosa che lo caratterizza veramente come corridore”.