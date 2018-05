Simon Yates: "Arrivano i giorni difficili"

Simon Yates ha mantenuto la maglia rosa.

“Mi aspettavo una giornata molto più facile – ha detto -. È stata una tappa molto veloce. Tutti cercavano la fuga. C'erano anche squadre che volevano la volata. Non abbiamo reso la gara difficile ma le altre squadre lo hanno fatto perché non erano mai contente della composizione delle fughe. A noi le fughe andavano bene, agli altri no e si è arrivati allo sprint. Nei prossimi tre giorni marcherò principalmente Tom Dumoulin e gli altri rivali in Generale. La fine si avvicina. Mentre i giorni passano, sento che mi sto avvicinando alla vittoria, anche se so che i giorni difficili stanno arrivando. La salita finale di domani a Prato Nevoso è l'unica che conosco di quelle delle ultime tappe, mi aspetto che finalmente arrivi una fuga”.

SPORTAL.IT | 23-05-2018 19:30