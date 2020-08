Ennesimo doloroso forfait per gli Open degli Stati Uniti. Quello di Simona Halep.

“Dopo aver soppesato tutti i fattori e aver valutato le circostanze eccezionali in cui stiamo vivendo, ho deciso di non andare a New York. Ho sempre detto che avrei messo la salute al centro nel prendere la mia decisione e quindi preferisco restare in Europa ad allenarmi” ha scritto sui propri social la rumena, recente vincitrice del torneo Wta di Praga.

OMNISPORT | 17-08-2020 15:40