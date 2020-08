Simona Halep rinuncia agli Us Open

Simona Halep ha comunicato il suo forfait agli Us Open a causa dell’emergenza Coronavirus. La tennista numero due al mondo ha così motivato la sua decisione: “Dopo aver soppesato tutti i fattori e aver valutato le circostanze eccezionali in cui stiamo vivendo, ho deciso di non andare a New York per giocare gli Us Open. Ho sempre detto che avrei messo la salute al centro della mia decisione e quindi preferisco restare in Europa ad allenarmi”.

“So che Usta e Wta hanno lavorato duramente per organizzare un evento sicuro. Il mio auguro è che sia un torneo di successo”.

OMNISPORT | 18-08-2020 08:23