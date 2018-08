Simona Quadarella, la nuova stella del nuoto azzurro

Gli Europei di nuoto a Glasgow hanno acceso i riflettori su un’atleta che potrebbe rappresentare il futuro del movimento sportivo italiano.

Simona Quadarella, classe 1998, ha esordito nel settore agonistico della Società Polisportiva Delta Roma all’età di otto anni, mettendo subito in mostra grande carattere e tenacia agonistica.

Alla prima partecipazione ai Campionati mondiali di nuoto di Budapest 2017, la Quadarella conquista la medaglia di bronzo nei 1500 metri stile libero, aggiudicandosi anche il secondo posto nella classifica crono all-time italiana con il tempo di 15’53”86.

A Copenaghen, nel 2017, stabilisce il nuovo record personale in occasione dei Campionati europei di nuoto in vasca corta, aggiudicandosi la medaglia di bronzo negli 800 metri stile libero.

Quest’anno ai Campionati europei di Glasgow, la Quadarella è riuscita a conquistare la medaglia d’oro negli 800 metri stile libero, bissando la medaglia d’oro nei 1500 stile libero e completando la tripletta nei 400 stile libero, battendo l’ungherese Kesely nello sprint finale.

Dopo la vittoria dei 1500, l’azzurra ha commentato: “Sono contenta perchè ho ance abbassato il mio personale, non potevo chiedere di meglio. Nel finale ho fatto una fatica pazzesca ma sono molto felice. In acqua viene fuori la mia cattiveria, non volevo mollare nemmeno un centimetro. Cosa significa questo bis europeo? Sicuramente che ho lavorato tanto e…che sono forte”.

Diversi addetti ai lavori hanno già ribattezzato la giovane romana come ‘la nuova Pellegrini’ ma la Quadarella tiene i piedi a terra: “Non me la sento ancora di paragonarmi a Federica, lei ha vinto alle Olimpiadi e ai Mondiali, io sono all’inizio. Sicuramente non voglio fermarmi qua, voglio nuotare ancora molti anni e vincere tanto”.

I 1500 stile libero si sono confermati la specialità dell’atleta azzurra che avrà l’occasione per affermarsi in occasione delle Olimpiadi di Tokyo 2020, dove proprio questa disciplina è stata ammessa come nuova specialità nel programma dei Giochi.

