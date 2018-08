Simona Quadarella non fa una piega

Vietato scomporsi. Se dopo l’oro negli 800 metri Simona Quadarella aveva stupito per la compostezza dei primi commenti, neppure lo storico bis concesso nei 1500 metri sembra aver stravolto l’orizzonte della 19enne nuotratrice romana, che ha accolto lo straordinario risultato quasi con naturalezza.

Niente lacrime, solo soddisfazione e convinzione dei propri mezzi: "Sono contenta perché ho anche abbassato il mio personale, non potevo chiedere di meglio – il commento a caldo della bicampionessa europea – Nel finale ho fatto una fatica immane, ma sono molto felice. Ho cercato di non mollare nemmeno un centimetro, in acqua viene fuori la mia cattiveria. Cosa significa questo bis europeo? Vuol dire che ho lavorato tanto e… che sono forte".

SPORTAL.IT | 07-08-2018 19:25