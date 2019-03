Simone Corsi e Tasca Racing puntano in alto

Continuità, a partire dal pilota, Simone Corsi, e dal team principal, Enrico Tasca, tanta passione, e un nuovo team sponsor, Facile Energy. Per il Tasca Racing ci sono tutti gli ingredienti per fare bene nel Mondiale di Moto2.

"L’obiettivo è stare nella parte alta della classifica. Nella top 5 sarebbe un gran risultato sia per me che per il team – racconta a Spotal.it il centauro romano -. Ma per arrivarci dobbiamo lavorare. Quest’anno è cambiato molto con il nuovo motore Triumph. La moto è molto più divertente e nei bassi regimi il motore tira molto di più del precedente. Ancora non sono contento della mia velocità: ho faticato un po’ in questi test. Ma ho un buon team quindi riusciremo a lavorare e essere veloci. E’ cambiata molto la guida. All’inizio si diceva che andava guidata a fare scorrere la moto invece ora si sta usando più lo stile motogp stop and go".

"L’obiettivo è portare il team Tasca a un buon livello. Lo scorso anno abbiamo fatto qualche bel risultato ma mi aspettavo di più. Ci proviamo quest’anno. Favoriti? Nei test il più veloce e il più in forma è stato Lowes. Si è adattato subito alla nuova categoria. Ma il campionato è lungo e i test contano ma non troppo. Sicuramente Marini sarà veloce e può puntare al titolo" conclude Corsi.

SPORTAL.IT | 08-03-2019 11:20