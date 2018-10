Simone Corsi punta ancora alla top-10

Il circus del Motomondiale arriva in Giappone e Tasca Racing si proietta verso il Twin Ring Motegi, circuito che domenica ospiterà la prima delle tre gare consecutive in territorio extra-europeo prima degli appuntamenti ravvicinati in Australia e Malesia.

Il team, che è impegnato nelle Moto2, si presenta sul tracciato nipponico con l'obiettivo di conquistare ancora una volta la top-10 dopo la prova di due settimane fa in Thailandia di Simone Corsi, con il rider numero #24 abile a chiudere in decima posizione dopo una rimonta memorabile che ha fruttato sei punti alla squadra.

Sui 4801 metri di asfalto del Twin Ring andrà in scena la prima volta di Federico Fuligni in Giappone. Il rookie punta al riscatto dopo aver chiuso da fanalino di coda la prova al Chang International Circuit.

​"Siamo pronti per il trittico e iniziamo da Motegi, una pista che mi piace molto con le sue staccate violente e le sue accelerazioni. Vediamo di lavorare bene, abbiamo l'obiettivo di conquistare ancora una volta la top-10 per iniziare al meglio questo mese importantissimo" ha detto Corsi.

"E' un'emozione essere qui e sapere che tra poche ore scenderemo in pista. E' la mia prima volta in Giappone e la mia prima nel trittico. Tutte piste che non conosco, ma sono pronto a dare il massimo per finire la stagione nel migliore dei modi" il commento di Fuligni.

