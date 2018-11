Simone Edera è sul piede di partenza

Confermato in granata a furor di popolo dopo i buoni segnali lanciati la scorsa stagione quando, sotto la gestione Mihajlovic prima e Mazzarri poi, Simone Edera ha conquistato l’affetto dei tifosi del Torino, l’esterno offensivo classe ’97, prodotto del vivaio del club, non sta riuscendo a ripetersi, complice anche la concorrenza spietata in avanti dove fatica anche a trovare spazio un elemento ben più esperto come Simone Zaza.

La cessione in prestito a gennaio sembra la soluzione più probabile, in Serie B o in Serie A, dove il Parma, dove il giocatore ha militato nella seconda parte della stagione 2016-2017, lo riaccoglierebbe volentieri.

Ad anticipare il distacco durante il mercato invernale sono state le parole dell’agente di Edera, Giuseppe Galli, intervenuto a ‘Torinogranata.it’: "Simone adesso deve impegnarsi per mettere in difficoltà il mister allenandosi con il massimo impegno. Poi nel caso a gennaio ci saranno tre settimane di tempo quindi valuteremo se ci fosse altrove un’opportunità che gli possa far veramente bene, nel senso che possa giocare con maggiore continuità".



SPORTAL.IT | 26-11-2018 17:10