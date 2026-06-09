Simone Inzaghi scaricato dall’Al Hilal: sarà addio all’Arabia. Il caso Benzema pesa, dove può andare l’ex tecnico dell’Inter

L’ultima indiscrezione che arriva dall’Arabia Saudita rivela la fine del rapporto tra il tecnico ex Inter e l’Al Hilal. Difficile un ritorno in Italia, in caso di addio Simone potrebbe rimanere in attesa

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Un’indiscrezione, nulla di più in questo momento ma il rapporto idilliaco tra Simone Inzaghi e l’Al Hilal non sembra più così idilliaco. L’ex tecnico dell’Inter non sarebbe più nelle grazie della dirigenza saudita con la proprietà del club che è anche cambiata negli ultimi mesi e sulla sua situazione potrebbe pesare un rapporto mai davvero sbocciato con Karim Benzema, una delle stelle della squadra.

Simone Inzaghi scaricato dall’Al Hilal

Le voci che arrivano dall’Arabia Saudita sono tutte da confermare. Ma nelle ultime ore c’è stata grande agitazione intorno al nome di Simone Inzaghi. Secondo quanto riportato da Talksport, l’Al Hilal si sarebbe cominciato a muovere per il prossimo allenatore e avrebbe individuato in Vitor Pereira il candidato perfetto. Il tecnico portoghese avrebbe ricevuto un’offerta molto allettante per rinunciare alla panchina del Nottingham Forest. Sul motivo di questo cambio di direzione del club saudita c’è però incertezza. Alcuni operatori di mercato rivelano che da parte dell’Al Hilal c’è insoddisfazione sui risultati del tecnico ma c’è anche la versione contrapposta, sarebbe Inzaghi ad avere deciso di lasciare l’Arabia Saudita.

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Pereira non è un nome a sorpresa per il campionato arabo visto che già in passato è stato protagonista della Saudi Pro League prima alla guida dell’Al Ahli e poi con l’Al Shabab, e la sua conoscenza del campionato viene considerato come uno fattore importante.

Il rapporto con Benzema

La stagione dell’Al Hilal non è andata secondo i piani, e il finale è stato piuttosto amaro. Simone Inzaghi ha chiuso da imbattuto in campionato la sua prima annata nella Saudi Pro League ma non è bastato per conquistare il titolo che invece ha alzato al cielo Cristiano Ronaldo. Dopo un serie di oltre 20 vittorie consecutive, qualcosa si è inceppato nella macchina perfetta guidata dall’ex Inter che ha chiuso la sua stagione con zero titoli. C’è chi sottolinea anche un inasprimento dei rapporti tra il tecnico e la dirigenza dopo l’arrivo di Karim Benzema, un giocatore non richiesto da Inzaghi che in qualche modo ha visto il suo acquisto come un’imposizione.

Il futuro dell’ex Inter

Le voci che circolano intorno a Simone Inzaghi restano ovviamente tutte da confermare. Si tratta solo di indiscrezioni che nelle calde giornate di calciomercato possono valere il tempo di qualche ora prima di essere seccamente smentite. Ma in caso di addio all’Al Hilal e all’Arabia Saudita non sarebbero molte le vie percorribili dall’ex tecnico dell’Inter. Un ritorno in Italia sarebbe fuori discussione in questo momento, le panchine principali sono già virtualmente occupate. Manca quella del Milan ma sembra impossibile un approdo sulla sponda opposta a quella nerazzurra. Ci sono ancora delle panchine libere in Inghilterra ma non tra le squadre di vertice. E sarebbe difficile anche pensare a Inzaghi come prossimo ct della nazionale visto che il contratto firmato in Arabia è da 25 milioni netti a stagione. Anche con uno “sconto”, sarebbe impossibile per la Figc far fronte a questo impegno. La possibilità più percorribile sarebbe quella di aspettare il primo scossone delle panchine a stagione in corso.