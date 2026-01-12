Al Hilal verso il titolo, Simone Inzaghi firma la 19esima vittoria di fila. Furia Ronaldo: la reazione al cambio e il gesto dei ladri

La squadra di Simone Inzaghi vince 3-1 lo scontro diretto con l’Al Nassr e si porta a +7 in classifica: Ronaldo show, prima il gol poi la protesta contro il suo allenatore e contro l’arbitraggio

Una partita dalle grandissime emozioni quella andata in scena per la 14esima giornata della Saudi Pro League. Da una parte c’è l’Al Hilal di Simone Inzaghi, dall’altra l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e di mezzo c’è un campionato conteso tra le due squadre. Alla fine ad avere la meglio è la squadra del tecnico italiano che vince 3-1 e va in fuga verso il titolo con 7 punti di vantaggio sui rivali.

La rimonta dell’Al Hilal

Una vittoria in rimonta quella dell’Al Hilal con un secondo tempo da sogno, un finale perfetto ma anche tante decisioni arbitrali destinate a far discutere. Ad aprire le marcature però è l’Al Nassr che si porta in vantaggio con un gol dell’eterno Cristiano Ronaldo. Nella ripresa il match cambia completamente, la squadra di Inzaghi trova il pareggio dagli undici metri con Al-Dawsari. L’espulsione di Nawaf (per uno schiaffato ai danni di Neves proprio dopo la rete del pari) agevola il compito con l’Al Hilal che trova il vantaggio con Kanno e poi chiude ancora una volta i conti con il rigore realizzato da Neves.

Inzaghi: 19esima vittoria consecutiva

Il periodo di ambientamento di Simone Inzaghi nel campionato saudita sembra essere finito da un po’ con il tecnico italiano che è riuscito a dare una sua impronta alla squadra. Il successo in rimonta per 3-1 ai danni dell’Al Nassr vale non solo la fuga in classifica con 7 punti di vantaggio proprio contro i rivali ma soprattutto la 19esima vittoria consecutiva per l’Onda Blu tra campionato e coppe.

Furia Ronaldo: il gesto che fa scalpore

Cristiano Ronaldo si aspettava una giornata sicuramente diversa da quella che ha vissuto. Eppure le cose sembravano aver preso la piega giusta dopo il gol segnato nel finale del primo tempo. Invece quella che sembrava l’inizio di una serata da sogno si è trasformata in un incubo a occhi aperti anche per il portoghese che non ha nascosto tutte la sua frustrazione. A 7 minuti dalla fine con l’Al Hilal avanti sul punteggio di 2-1, il portoghese viene anche richiamato in panchina dal suo allenatore Jorge Jesus. CR7 non nasconde la sua delusione e il suo labiale tradisce la frase: “E’ impossibile”.

Ma il momento che fa discutere maggiormente arriva dopo, l’Al Hilal chiude i conti con la rete del 3-1 e il secondo rigore di giornata (prima c’era stata l’espulsione del portiere Nawaf). In panchina Ronaldo si lascia scappare un sorriso amaro e quando arrivano le telecamere il portoghese fa un gesto eloquente: “Hanno rubato”. Un gesto che sta creando tanto scalpore in Arabia e che ora rischia di mettere nei guai il portoghese.