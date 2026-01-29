Al Hilal, rissa tra Nandez e Kanno: furia Inzaghi, vuole farsi giustizia da solo. Il club lo consola con un acquisto da 40 milioni

Una lite tra il giocatore dell’Al Hilal e l’ex centrocampista del Cagliari fa perdere le staffe anche all’ex allenatore dell’Inter con il club che gli regala la giovane promessa Meite, mentre Kean sembra sfumato

Simone Inzaghi vive le partite allo stesso modo di come le viveva in Italia. Passione e grinta clamorose dell’ex tecnico dell’Inter, forse anche un po’ troppo visto che nel corso del match tra l’Al Qadisiya e il suo Al Hilal è entrato in campo come a voler farsi giustizia da sola dopo la rissa tra Nandez e Kanno.

La rissa tra Nandez e Kanno

Partita molto nervosa quale tra l’Al Qadisiya e l’Al Hilal, nervi tesi sin dalle battute iniziali per un match che si gioca subito su ritmi altissimo. Al 21’ del primo tempo (quando il risultato è già sull’1-1) uno scontro di gioco tra l’ex Cagliari Nandez e Mohamed Kanno si trasforma in una rissa. Il giocatore uruguaiano entra duro sul suo avversario per recuperare il pallone, Kanno non la prende bene e affronta a muso duro l’ex cagliaritano: accenno di testata e Nandez che va giù. Da quel momento la tensione sale alle stelle, si scatena una mezza rissa in prossimità delle due panchine. Simone Inzaghi è una furia, entra in campo e decide di farsi giustizia da solo. L’ex allenatore dell’Inter è arrabbiatissimo e sono i membri del suo staff che lo portano via. L’arbitro risolve la situazione con un doppio giallo per i due giocatori coinvolti nella baruffa.

Secondo pareggio di fila per Simone Inzaghi

La gara tra Al Qadisiya e Al Hilal termina con un pareggio per 2-2. Ad aprire il match sono proprio i ragazzi di Simone Inzaghi che trovano all’8’ la rete del vantaggio con il solito Ruben Neves. Due minuti dopo arriva la rete del pareggio proprio di Nandez. Match che continua a essere molto equilibrato anche nella ripresa quando la squadra di casa trova la rete del vantaggio con Quiñones a 15 minuti dalla fine. L’Al Hilal però non ci sta e si ributta in attacco alla ricerca del pari che arriva proprio al 90’ grazie ad Al-Dawsari. Per la squadra di Simone Inzaghi si tratta del secondo pareggio consecutivo. Qualche giorno era stato l’Al Riyadh a fermare la corsa di una squadra che era reduce da 21 vittorie consecutive (considerando tutte le competizioni) e da 13 di fila in campionato. Una striscia perfetta che si interrompe anche se l’Al Hilal resta al primo posto in classifica con 46 punti, 3 in più dell’Al-Ahli e 6 in più dell’Al-Nass di Cristiano Ronaldo.

Niente Kean, l’ultimo regalo si chiama Meitè

C’è un primo posto in classifica da conservare e trofei da provare a vincere. L’Al Hilal non bada a spese per mettere a disposizione di Simone Inzaghi la rosa migliore possibile per gestirla. Da tempo la richiesta del tecnico è quella di un attaccante visto che l’apporto di Darwin Nuñez non è stato all’altezza delle aspettative e Marcos Leonardo che sembra a un passo dall’addio. Nelle ultime settimane si è parlato di un interessamento forte per Moise Kean, che la Fiorentina non vuole cedere a meno di un’offerta irrinunciabile. Ma il club arabo non si è lasciato scoraggiare e sembra ormai in dirittura d’arrivo l’affare che dovrebbe portare Kader Meitè, attaccante classe 2007 del Rennes alla corte dell’ex tecnico dell’Inter: affare da circa 40 milioni di euro.