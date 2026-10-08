Inzaghi, ultimo anno in Arabia poi il ritorno in serie A: Napoli, Milan o Juve nel mirino. Spalletti e Allegri a rischio

Il futuro del tecnico ex Inter sembra più lontano dall’Al Hilal, si prospetta un ritorno in Italia o in Europa: la lista delle pretendenti potrebbe essere lunga

Simone Inzaghi potrebbe chiudere la sua avventura in Arabia Saudita dopo sole due stagioni. Le indiscrezioni sull’ex tecnico dell’Inter si fanno sempre più numerose dopo che già nel corso della scorsa estate si era parlato di un imminente addio all’Al Hilal. Nel corso degli ultimi mesi la situazione è cambiata moltissimo con l’ex tecnico dell’Inter che già comincia a entrare nel mirino delle big di serie A e non solo.

L’avventura in Arabia Saudita

La voglia di confrontarsi di nuovo con il calcio che conta è sempre stata molto alta. Simone Inzaghi, dopo due finali di Champions League, ha deciso di provare una nuova avventura scegliendo l’Al Hilal e l’Arabia Saudita. Una decisione dettata anche da ragioni economiche visto che l’ingaggio da 26 milioni di euro all’anno era troppo allettante per poter rinunciare. Ma nel corso degli ultimi mesi la situazione è cambiata e già durante l’ultima estate sono emerse le prime voci su un suo possibile addio ma l’eventualità di rinunciare a un contratto così importante, ha rimandato tutte le discussioni. Ma il malumore sembra crescente da entrambe le parti, la nuova proprietà dell’Al Hilal chiede risultati e non vuole aspettare, mentre il tecnico non ha gradito alcuni degli acquisti fatti come Darwin Nuñez e Akcicek.

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L’agente di Inzaghi prende tempo

Dopo due stagioni e alla fine naturale del contratto, Simone Inzaghi potrebbe lasciare l’Arabia Saudita. Le condizioni economiche in caso di eventuale proposta di rinnovo non saranno le stesse soprattutto dopo che nel paese sembra essere cambiata in maniera netta la capacità e la voglia di spesa nel mondo dello sport, a seguito dei problemi causati dalla guerra nella regione. L’agente del tecnico, Pastorello prende tempo: “Un anno di esperienza gli è servito tanto, alla fine di questo si tireranno le somme. Nulla è deciso né in un senso né nell’altro poi ci sarà ovviamente da considerare la volontà del club. Ogni estate ci sono quattro o cinque club che lo cercano, anche dall’Italia e anche quest’estate. Ma non c’è stata nessuna trattativa perché la sua volontà era quella di rimanere”.

Juventus, Napoli, Milan: le big della serie A alla finestra

Simone Inzaghi și prepara a “tornare sul mercat0” e ovviamente la serie A non può rimanere indifferente. I successi alla guida dell’Inter in Italia e quelli sfiorati in Europa, lo rendono uno dei tecnici maggiormente sotto osservazione. La prossima estate potrebbe essere quella decisiva e tutte le big sono alla finestra: Milan, Napoli e Juventus potrebbe essere più che interessate a Simone con Allegri, Amorim e Spalletti che hanno tanto da dimostrare. Ma non è da escludere neanche la pista straniera e in particolare quella che porta alla Premier League, dove potrebbero essere molte di più le destinazioni per Inzaghi.