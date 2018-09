Simone Inzaghi bacchetta la Lazio

Terza grande affrontata a terza sconfitta per la Lazio che dopo le vittorie contro Frosinone, Empoli, Genoa e Udinese cade nel derby come era caduta nelle prime due giornate contro Napoli e Juventus.

Simone Inzaghi prova a darsi una spiegazione nel post-gara e non è tenero con i suoi: “Gli episodi non ci hanno sorriso, ma per vincere un derby serve più cattiveria, rispetto al passato la Roma ha pensato meno a giocare e più al sodo. Avremmo dovuto fare più attenzione sul rinvio di Olsen e sulla punizione di Kolarov, senza commettere quel fallo: avevamo cinque uomini, più due della Roma. Strakosha dopo la partita ha detto di non aver visto il pallone partire. Siamo dispiaciuti per la delusione data alla nostra gente, ma dobbiamo continuare su questa squadra, senza fare drammi. La classifica è buona".

Gli innesti di Badelj e Correa non hanno cambiato la partita, ma Inzaghi è soddisfatto: "Sono contenti di come sono entrati, il pareggio è stato meritato ed è arrivato anche grazie a loro. Rispetto al passato la Roma ha giocato meno e badato più al sodo. Peccato per il fallo che ha portato al gol di Kolarov".

SPORTAL.IT | 29-09-2018 18:25