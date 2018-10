Simone Inzaghi: "Con l'Inter è una rivincita"

Simone Inzaghi carica la sua Lazio alla vigilia del match contro l'Inter: "Con l'Inter è una vendetta sportiva? È normale che ci sia un'attenzione particolare per questa partita. L'Inter è costruita per vincere lo scudetto ma, in questi anni, abbiamo dimostrato che, con tantissima attenzione, possiamo giocarcela ad armi pari".

"Lazio-Inter è una partita molto importante per noi. Sappiamo quel che è successo il 20 maggio e lo terremo ben presente. Fu una partita da noi dominata per 75', poi la perdemmo nell'ultimo quarto d'ora e la qualificazione in Champions. Dovremo fare molto attenzione anche in base di quella partita", sono le sue parole in conferenza stampa.

SPORTAL.IT | 28-10-2018 14:50