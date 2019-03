Simone Inzaghi, cordoglio per Guerrieri

Simone Inzaghi nella conferenza stampa della vigilia della partita contro il Parma ha espresso tutta la sua vicinanza a Guido Guerrieri, che ha perso il padre: "Siamo molto vicini a Guido per quello che è successo. Oggi ci saranno i funerali, la Lazio parteciperà con qualche giocatore. Guido è un ragazzo meraviglioso, mancherà tantissimo a noi tutti. Il papà me lo ricordo: era sempre là a sostenere il figlio. Sarà una grande mancanza per tutti e per Guido".

Sul match con il Parma: "E' una partita importante, è normale che c’è delusione e rabbia per i punti persi a Firenze, e dobbiamo tenerli in mente domani e fino alla fine del campionato per non abbassare la guardia. Domenica abbiamo fatto uno dei primi tempi migliori, purtroppo nel secondo tempo abbiamo abbassato il livello di guardia. Per questo i ragazzi e fino alla fine del campionato dovranno tenere in mente ciò che è successo a Firenze perché dovevamo vincere. Domani giocheremo contro un avversario difficile, dobbiamo stare attenti”.

SPORTAL.IT | 16-03-2019 15:10