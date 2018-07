Simone Inzaghi e quella grande paura

I gioielli della casa sono ancora in cassaforte e la rosa è stata allungata al fine di sostenere nel migliore dei modi i tanti impegni ravvicinati, motivo alla base della stanchezza con la quale la squadra ha concluso la scorsa stagione.

Queste le linee guida del mercato estivo della Lazio e questi i motivi che fanno sorridere Simone Inzaghi, che comunque, nella conferenza stampa che ha chiuso il ritiro di Auronzo di Cadore, si è mostrato inquieto parlando del futuro di Sergej Milinkovic-Savic in vista del rush finale delle trattative: “Sono soddisfatto del mercato, ma il bilancio è provvisorio, perché si leggono molte voci su Milinkovic. La sua permanenza sarebbe importantissima per noi, ma il mercato sarà aperto fino al 18 agosto, quindi tutto può ancora succedere".

Il Mondiale sottotono potrebbe aver fatto desistere qualche pretendente, ma Inzaghi non è tranquillo…: "Sergej è uno di quei calciatori che riesce a cambiare le partite – ha spiegato il tecnico della Lazio – Vedendo come si sono rinforzate le altre compagini della Serie A sarebbe fondamentale trattenerlo per restare ai livelli degli ultimi anni. Ho parlato con lui, è tranquillo, si aggregherà al gruppo da lunedì. Se dovesse partire tutto diventerebbe più difficile".



SPORTAL.IT | 28-07-2018 18:15