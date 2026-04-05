Simone Inzaghi esce allo scoperto sull'ipotesi ct della Nazionale e rivela lo stress da tecnico dell'Inter

Il tecnico piacentino, oggi all'Al Hilal, compie 50 anni, è lusingato della sua candidatura per l'Italia ma è felice in Arabia dove vuol rimanere

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

E perchè non Simone Inzaghi? Nella lista dei tanti papabili al ruolo di successore di Gattuso sulla panchina della Nazionale il nome dell’allenatore piacentino era tra i più gettonati. Dalla sua l’età giovane ma condita di esperienze forti, il profilo mai sopra le righe e tante altre doti ma l’ex nerazzurro rivela in esclusiva a La Libertà di Piacenza di non voler lasciare l’Arabia.

L’esperienza all’Al Hilal

Dal punto di vista dei risultati, nonostante una campagna acquisti faraonica, l’Al Hilal non ha rispettato del tutto i pronostici. Dopo il 2-2 interno d ieri la squadra di Inzaghi è staccata dall’Al Nassr di Ronaldo di 5 lunghezze a 6 giornate dalla fine e senza più scontri diretti. Rimonta impossibile o quasi ma Simone si dice super-felice in Arabia.

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50 anni senza nostalgie per Inzaghi

Nel giorno del suo 50esimo compleanno Inzaghi rivela alla Libertà di non avere nostalgia dell’Italia: «Vi assicuro di no: qui vivo non bene, ma di più. In Arabia Saudita ho trovato una situazione fantastica sotto tutti i punti di vista: lo stile di vita, le infrastrutture sportive e non, la serenità che riesce ad accompagnarti anche in un lavoro che può essere stressante come il mio».

No alla Nazionale

Capitolo azzurri, Inzaghi confessa che non sono stati i 27 milioni annui a spingerlo in Arabia: «Mi fa un grande dispiacere che l’Italia non sarà ai Mondiali per la terza volta di fila, sono italiano al cento per cento, mio fratello un Mondiale lo ha anche vinto. Sono sicurissimo che lil calcio italiano si riprenderà molto presto, lo seguo sempre con la massima attenzione. Detto questo, ho lasciato l’Italia del calcio per una serie di motivi ma non per i soldi. Guadagnare tanto fa piacere, è ovvio ma a spingermi qui sono state altre considerazioni, non avevo bisogno di denaro, per fortuna».

«La voglia di provare un’esperienza completamente nuova in un ambiente completamente nuovo. Gli anni all’Inter sono stati molto soddisfacenti dal punto di vista professionale ma anche molto stressanti. Ho sentito il bisogno di rivivere il calcio ad alto livello, ma staccando la spina da un carico di pressioni che era diventato molto pesante. Io come possibile sostituto di Gattuso? Lusingato, ma come ho detto, sto bene qui e ho un altro anno di contratto con l’Al Hilal».

Poi l’ultima riflessione: «Sono soddisfatto di avere una bellissima famiglia, di fare il lavoro che mi piace, di avere già vinto qualcosa in carriera, sia da calciatore che da allenatore. E anche di essere stato sempre capace di non farmi mai trascinare nelle polemiche».