Simone Inzaghi: giorni decisivi

Simone Inzaghi è uno dei tanti allenatori il cui futuro è ancora incerto; sono molte le società in cerca dell’allenatore per la stagione 2019-2020 e il profilo del piacentino che tanto ha fatto bene in queste tre stagioni sulla panchina biancoceleste sarebbe ideale per molti club. Dal Milan alla Juventus, senza escludere una sua permanenza a Roma, scenario impensabile fino a qualche settimana fa.

Con la squadra biancoceleste in tre stagioni e mezza ha portato a casa una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana, vinta contro i bianconeri, diventando così il secondo allenatore per numero di trofei vinti nella storia della Lazio, dopo lo svedese Eriksson.

SPORTAL.IT | 28-05-2019 16:46