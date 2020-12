Simone Inzaghi: "Grande impresa"

Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi applaude i suoi per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League: “Probabilmente domani i ragazzi si accorgeranno di quello che han fatto. Siamo ritornati in Champions dopo 10-13 anni, 20 anni che non andavamo agli ottavi. Siamo nelle prime sedici di Europa senza avere mai perso. Qualificazione meritata che ci siamo guadagnati sul campo. Stasera abbiamo fatto una grandissima gara, abbiamo fatto dei cambi forzati. Avevo gente a metà tempo sul lettino che non stava benissimo. Gli ho chiesto altri 25 minuti”.

Gonfia il petto anche il centrocampista della Lazio Lucas Leiva: “Abbiamo fatto la storia oggi, torniamo a un ottavo di Champions dopo 20 anni ed è un’altra medaglia per questo gruppo. Abbiamo affrontato una squadra difficile e siamo contenti per questo risultato anche se dobbiamo e possiamo migliorare ancora tanto. Da cinque anni lavoriamo per giocare queste partite e raggiungere certi traguardi. Ora godiamo per questo successo, recuperiamo energie in vista di queste ultime 5 gare di campionato prima della sosta perché vogliamo fare benissimo anche in Serie A”.

OMNISPORT | 08-12-2020 21:25