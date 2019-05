Simone Inzaghi ignora Ranieri

Dopo la doppia sfida al Milan tra campionato e Coppa Italia, la Lazio si appresta ad un altro doppio confronto ravvicinato, contro l’Atalanta, entrambe le volte in casa, per la quartultima giornata e poi il 15 maggio per la finale di Coppa.

Simone Inzaghi però pensa solo alla sfida che può portare punti per la corsa alla Champions League, stesso obiettivo della squadra di Gasperini: “La partita di domani non è importante, ma importantissima, decisiva per la corsa all’Europa. Affrontiamo una squadra che non perde da dieci partite, che gioca a memoria e ha un allenatore molto preparato. Per pensare alla Coppa Italia ci sarà tempo. Ci stiamo giocando l’Europa, siamo in finale di Coppa per il secondo anno su tre. Il bilancio è buono, ma non molliamo”.

Inzaghi dribbla poi la polemica innescata dalle parole di Claudio Ranieri: “Per noi è importante parlare di calcio, per quanto accaduto ieri in altre conferenze si è già espressa in merito la mia società".



