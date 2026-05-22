“Come all’Inter”, Simone Inzaghi dal lato sbagliato del “cortomuso”: le accuse in Arabia. Ma il Napoli adesso ci pensa

Il tecnico ex Inter chiude la sua stagione in campionato da imbattuto ma ancora una volta non riesce a vincere la volata. E in tifosi dell’Al Hilal lanciano una campagna social per chiederne l’esonero

Nessuna sconfitta ma nemmeno il titolo. La prima stagione di Simone Inzaghi in Arabia Saudita non si è conclusa nel modo migliore possibile, anzi. Il tecnico ex Inter chiude la sua prima annata senza trofei guardando l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo festeggiare. Il suo procuratore nega la possibilità di un ritorno in Italia ma nelle ultime ore la voce Napoli prende sempre più consistenza.

Inzaghi, la prima in Arabia è un mezzo fallimento

Una prima stagione, quella di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Al Hilal, che sembrava assumere quasi i contorni della cavalcata trionfale. La squadra dell’ex allenatore dell’Inter a metà stagione ha avuto un periodo clamoroso con una serie impressionante di 20 vittorie consecutive (considerando tutte le competizioni), un vantaggio di +7 in classifica sulle inseguitrici e la sensazione di una stagione che volgeva verso sogni di gloria. Invece le cose hanno preso una piega negativa con il passare delle giornate, l’Al Nassr di Ronaldo ha cominciato a guadagnare sempre più posizioni fino al sorpasso e al successo finale. E per Inzaghi resta un record, di quelli che però non fanno esattamente piacere, stagione in campionato da imbattuto con 34 partite senza nessuna sconfitta ma anche senza nessun trofeo. E per la seconda volta di fila perde il campionato in volata (la terza complessiva se si considera anche il titolo della stagione 2021/2022 andato al Milan).

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“Il Demone” nel mirino

Simone Inzaghi si era guadagnato l’appellativo di “Demone” nel corso della sua esperienza all’Inter forse per la sua capacità di mettere in difficoltà gli allenatori avversari o per il suo modo di stare in panchina, con espressioni sempre molto forti. Ma ora rischia di trovarsi dalla parte sbagliata del “cortomuso”. Quando c’è da arrivare alla volata finale qualcosa finisce sempre per andare storto, era successo lo scorso anno quando con i nerazzurri ha perso la volata contro il Napoli, era successo nella stagione 2021/2022 quando l’Inter sembrava la squadra da battere prima di perdere colpi nel finale ed è successo anche in questa stagione con l’Al Hilal. E ora le critiche arrivano e fortissime anche dai tifosi della formazione araba che hanno addirittura lanciato sui social una petizione per chiedere il suo esonero.

Il Napoli pensa e il precedente che preoccupa

Nelle ultime ore è emersa con sempre maggiore insistenza l’ipotesi di una pista Napoli per Simone Inzaghi. Il club del presidente Aurelio De Laurentiis si prepara all’addio con Antonio Conte e sta cercando una nuova soluzione per la panchina. Sfumata la pista Sarri, ora si parla di Vincenzo Italiano come possibile sostituto ma c’è chi ha rivelato che il presidente avrebbe inserito in lista proprio Simone Inzaghi. Un ritorno in Italia che però solo due giorni fa Pastorello, che ha favorito il suo approdo in Arabia, ha seccamente smentito: “Non siamo a conoscenza di alcuna possibilità che Inzaghi lasci l’Al Hilal questa estate. Vuole rimanere anche il prossimo anno”. Ma si sa che le vie del mercato, anche degli allenatori, sono infinite.