Simone Inzaghi, l'estate della rivincita: Nunez e Millot dopo Theo e potremo vederlo anche in tv

L'ex tecnico dell'Inter lavora sodo all'Al-Hilal per riprendersi i riflettori, le gare della Saudi League in diretta e in chiaro su Sportitalia

L’etichetta di “traditore”, per aver accettato le offerte degli arabi prima di chiudere la stagione con l’Inter con la finale di Champions, se la porterà dietro ancora per un po’ ma Simone Inzaghi si è messo alle spalle polemiche e veleni ed è concentratissimo sul lavoro all’Al Hilal. Dopo brevi ma rilassanti vacanze con la moglie Gaia Lucariello il tecnico piacentino sta preparando la stagione con allenamenti intensi e un occhio al mercato.

Lo stipendio di Inzaghi

All’Al-Hilal, la squadra più titolata del campionato saudita, Inzaghi riceverà uno stipendio di circa 25 milioni di euro all’anno ma vuol dimostrare di meritarli tutti. Già al Mondiale per club ha fatto vedere di poter competere con i più importanti club europei ma vuol fare un ulteriore step. Ecco perchè sull’ossatura di una squadra già ricca di campioni (da Koulibaly e Cancelo a Milinkovic-Savic) vuole innestare altri campioni.

Dopo Theo ecco altri due colpi

Dopo aver preso Theo Hernandez dal Milan previsto un altro sgarbo agli ex cugini: l’Al Hilal è vicinissimo a David Nunez, obiettivo del Diavolo per l’attacco. Nunez aveva scelto di dare priorità alle piste europee, ma complice il costo del cartellino e l’alto ingaggio percepito non sono molti i club che possono entrare in corsa. E così la pista araba ha preso sempre più consistenza col passare dei giorni, fino al nuovo contatto che ha avvicinato le parti.

Non solo, è fatta anche per un rinforzo a centrocampo. Il club saudita è riuscito a battere la concorrenza dell’Atletico Madrid e a chiudere la trattativa con il centrocampista francese Enzo Millot.

La probabile formazione dell’Al Hilal

Questa il possibile schieramento della squadra di Inzaghi (3-5-2): Bono; Tambakti, Koulibaly, Al-Bulayhi (Ali Lajami); Joao Cancelo, Ruben Neves, Milinkovic-Savic, Millot (Kanno), Theo Hernandez (Renan Lodi); Nunez (Marcos Leonardo), Mitrovic (Al-Dawsari/Malcom)

La Saudi League in diretta su Sportitalia

Intanto Sportitalia ha rinnovato la sua partnership con la Saudi League, annunciando la firma dell’accordo per trasmettere le partite del campionato saudita anche per le prossime due stagioni. L’intesa prevede che Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre) trasmetterà sui propri canali tre partite della Saudi League per ciascuna delle 34 giornate del campionato. L’intesa è stata raggiunta con la Saudi Pro League con il tramite dell’agenzia internazionale IMG.

La stagione 2025/26 scatterà il prossimo 28 agosto con la caccia ai campioni in carica dell’Al Ittihad, la squadra di Benzema e Kanté che ha conquistato il titolo nel maggio scorso. Ai nastri di partenza del campionato saudita 18 squadre che daranno vita a 306 sfide fino alla proclamazione del nuovo campione al termine del torneo il prossimo 21 maggio 2026. Sportitalia trasmetterà 102 partite in tutto.