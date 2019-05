Simone Inzaghi: "Mancano tre finalissime"

Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi applaude i suoi dopo la vittoria contro il Cagliari: "I ragazzi hanno fatto una grande gara, avremmo dovuto chiedere il primo tempo con un vantaggio più largo. Invece abbiamo mancato la finalizzazione per demerito e sfortuna. È stato un piacere vederli giocare", ha spiegato a Sky.

Ora la finale di Coppa Italia contro l'Atalanta: "Mancano ancora tre finalissime per noi, la prima sarà anche la più difficile contro una squadra che abbiamo affrontato poco fa. Sarà una partita aperta e dovremmo essere bravi a far girare gli episodi dalla nostra parte. Il giudizio è giusto darlo nell'arco dei tre anni per gioco e risultati. Giocheremo davanti ai nostri tifosi e faremo di tutto per trascinarli con noi".

SPORTAL.IT | 11-05-2019 21:29