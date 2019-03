Simone Inzaghi: "Nessuna paura della Roma"

Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia del derby di Roma ha parlato della sfida con i giallorossi: "Sarà una partita importantissima che sappiamo quanto conti in questa città. Per i nostri tifosi e per la nostra classifica è fondamentale, siamo in ritardo ma possiamo accorciare. Dobbiamo fare un'ottima gara con grandissimo rispetto per la Roma, per il suo allenatore e per i suoi giocatori, ma non dobbiamo certo avere paura".

"Ho ancora qualche punto interrogativo, abbiamo giocato martedì sera e qualche giocatore era al rientro. Stavano tutti abbastanza bene ma ci sono altri due allenamenti e devo vedere come hanno recuperato i giocatori che ci erano mancati nelle ultime settimane come Immobile, Luis Alberto, Milinkovic, Parolo e Bastos. Vedremo come si alleneranno".

La pressione: "Credo l'abbiano tutte e due le squadre. Sappiamo il valore del derby a Roma, dobbiamo preparare la gara nel migliore dei modi mettendo in campo tantissima attenzione. Dovremo fare ancora meglio rispetto a martedì".

