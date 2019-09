Simone Inzaghi: "Non c'era il loro rigore"

Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha commentato amaro la sconfitta con il Cluj: "Come spesso ci accade avremmo meritato di più. Il k.o. dispiace, soprattutto per come abbiamo giocato nel primo tempo. Ci deve fare riflettere. Però nell’altra partita del girone hanno pareggiato, sono sicuro che passeremo il turno".

"Il rigore al Cluj non andava concesso perché c’era un precedente fallo su Leiva. Ma se avessimo chiuso la partita prima, non staremmo ad attaccarci a questo. Per me nel primo tempo abbiamo fatto benissimo, ma dovevamo essere più precisi nella finalizzazione. Comunque, testa alta, tra due giorni e mezzo giocheremo un’altra partita importante contro il Parma”.

SPORTAL.IT | 19-09-2019 21:31