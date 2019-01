Simone Inzaghi: 'Non pensiamo al Napoli'

Il 2019 della Lazio si aprirà con l’ottavo di finale di Coppa Italia contro il Novara all’Olimpico.

Ai microfoni del canale tematico della Lazio l’allenatore biancoceleste Simone Inzaghi ha voluto mantenere alta la concentrazione dei suoi: “I ragazzi stanno bene e vogliamo offrire una grande prestazione per centrare i quarti di finale. Il nostro obiettivo è accedere al prossimo turno del torneo. Non dobbiamo pensare alla gara contro il Napoli di campionato. Negli ultimi due anni abbiamo giocato una finale e una semifinale. Voglio che la squadra prenda sul serio questa partita”.

Inzaghi effetuerà un turnover minimo per evitare brutte sorprese. Non saranno disponibili Radu, Cataldi e Rossi, squalificati, mentre i recuperati Lulic e Patric andranno in panchina.

In porta ci sarà Strakosha, davanti a lui Bastos, Luiz Felipe e Acerbi. In mediana Marusic, Milinkovic-Savic, Luis Alberto e Badelj con Marusic e Lukaku sugli esterni. Leiva e Parolo partono dalla panchina. In avanti presente Immobile che sarà affiancato da uno fra Caicedo e Correa.

SPORTAL.IT | 11-01-2019 20:30