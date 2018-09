Simone Inzaghi non va al risparmio

Sergej Milinkovic Savic potrebbe essere risparmiato contro l'Udinese. Ma non è detto.

"Con il Genoa il ragazzo ha disputato un'ottima gara. Martedì mattina mi sembrava in discrete condizione ma è l'unico assieme ad Acerbi che devo valutare per bene perché non ha mai riposato. Mi ha dato la disponibilità per giocare, ma ci sono tante gare ravvicinate. Dobbiamo presentarci al meglio" ha detto il tecnico della Lazio Simone Inzaghi.

"Si sa che il derby rappresenta una partita a sé. Ma noi dobbiamo fare attenzione all'Udinese che è una bella squadra, organizzata e ben allenata" ha aggiunto il tecnico biancoceleste.

SPORTAL.IT | 25-09-2018 16:00