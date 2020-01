Simone Inzaghi parla di scudetto

Simone Inzaghi sottolinea i meriti della sua Lazio, che battendo il Napoli ha conquistato la decima vittoria consecutiva in campionato. E ai microfoni di 'Sky Sport' non si nasconde: "In questo momento per essere da scudetto non manca poco. Due anni fa, giocando senza Luis Alberto e con Immobile a mezzo servizio, abbiamo perso la Champions all'ultima giornata. Io devo essere bravo a coinvolgere tutti, so che ci serve l'intera rosa e sono tre mesi che faccio i complimenti ai ragazzi e dico di pensare solo alla prossima partita".

Il tecnico biancoceleste evidenzia anche i meriti di aver battuto il Napoli: "Siamo stati bravi, sempre in partita. Nel primo tempo abbiamo fatto meglio noi, nel secondo loro. Noi non siamo riusciti a mantenere le distanze, ma siamo rimasti sempre in partita. E ora ci godiamo questa vittoria. Da domani, poi, penseremo alla Coppa Italia".

SPORTAL.IT | 11-01-2020 20:42