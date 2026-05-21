Simone Inzaghi può riscattare il fratello Pippo: ultima battaglia contro Ronaldo, il titolo in 90’ e futuro incerto

L'Al Nassr del fenomeno portoghese è avanti di 2 lunghezze sull'Al Hilal di Inzaghi: si gioca per l'ultima giornata di Saudi League, cosa succede se arrivano a pari punti

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La Saudi Pro League si deciderà negli ultimi 90 minuti, che vedranno l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, capolista con 83 punti, impegnato in casa contro il Damac, e l’Al Hilal di Simone Inzaghi, secondo a -2, in trasferta contro l’Al Fayha. Per il tecnico emiliano si presenta la possibilità di riscattare la delusione del fratello Pippo, a cui ieri sera non è bastata la vittoria per 2-0 contro il Catanzaro per raggiungere la finale playoff di Serie B col Palermo. Dopo essere uscito indenne dallo scontro diretto con CR7, a Inzaghi servirà una mezza impresa per conquistare il titolo e lasciarsi alle spalle la delusione della scorsa stagione con l’Inter, quando il Napoli di Conte gli soffiò uno scudetto che sembrava avere ormai in pugno.

Simone Inzaghi per riscattare il fratello Pippo

La parola d’ordine è vincere. E non sarà affatto una passeggiata contro l’Al Fayha, attualmente decimo in classifica. Anche se a distanza, c’è da scommettere che Simone abbia seguito la semifinale di ritorno dei playoff di Serie B tra Palermo e Catanzaro e la reazione affranta di Super Pippo davanti a una rimonta soltanto sfiorata. “Inzaghino” proverà a scrivere un finale diverso nella sua storia, consapevole, però, che il destino della Saudi League è nelle mani dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, a un passo dal conquistare il primo titolo in Arabia e deciso a cancellare la delusione per la sconfitta nella finale di AFC Champions League Two contro il Gamba Osaka.

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Sulla carta, i Cavalieri del Najd dovrebbero avere vita facile contro un Damac che staziona nei bassifondi, ma attenzione alla “maledizione” del lusitano, che in Medio Oriente non è ancora riuscito a replicare i trionfi ottenuti in Europa. Del resto, basta riavvolgere il nastro del Clasico tra Al Nassr e Al Hilal della 32esima giornata: l’ex Juventus aveva praticamente in mano il campionato, prima della clamorosa papera del portiere Bento, che ha rimesso in corsa Inzaghi proprio all’ultimo secondo.

Cosa succede se Al Nassr e Al Hilal arrivano a pari punti

La capolista non può concedersi il lusso di giocare al risparmio. Perché se le due squadre di Riad dovessero arrivare a pari punti, a conquistare il titolo sarebbe l’undici di Inzaghi, avanti negli scontri diretti.

Anche Ronaldo, come l’Al Hilal dell’ex compagno di squadra ai tempi del Real Madrid Benzema, ha un solo risultato a disposizione: la vittoria.

Ultima battaglia Inzaghi-Ronaldo: quando si gioca

L’appuntamento con la 34esima e ultima giornata di Saudi Pro League è in programma oggi, giovedì 21 maggio. Tutte le partite prenderanno il via alle 20:00 in punto, dopodiché soltanto una tra Al Nassr e Al Hilal potrà festeggiare il titolo.

Simone Inzaghi, futuro incerto: c’è il Napoli

Anche se imbattuto in campionato e con una King Cup in bacheca, la prima annata in Arabia Saudita non è stata affatto facile per Inzaghi, più volte bersagliato dalle critiche per un atteggiamento in campo ritenuto troppo conservativo. Negli ultimi giorni il nome dell’allenatore piacentino è stato accostato alla panchina del Napoli, che si appresta a salutare Conte.

Ma nella giornata di ieri, l’agente dell’ex Lazio e Inter, Federico Pastorello, ha assicurato che il suo assistito è intenzionato a proseguire la sua avventura all’Al Hilal. Da quanto ci risulta, un primo contatto col Napoli c’è già stato e le parti potrebbero tornare a dialogare una volta calato il sipario sulla Saudi Pro League.