Simone Inzaghi può riscattare il fratello Pippo: ultima battaglia contro Ronaldo, il titolo in 90’ e futuro incerto

La Saudi Pro League si deciderà negli ultimi 90 minuti, che vedranno l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, capolista con 83 punti, impegnato in casa contro il Damac, e l’Al Hilal di Simone Inzaghi, secondo a -2, in trasferta contro l’Al Fayha. Per il tecnico emiliano si presenta la possibilità di riscattare la delusione del fratello Pippo, a cui ieri sera non è bastata la vittoria per 2-0 contro il Catanzaro per raggiungere la finale playoff di Serie B col Palermo. Dopo essere uscito indenne dallo scontro diretto con CR7, a Inzaghi servirà una mezza impresa per conquistare il titolo e lasciarsi alle spalle la delusione della scorsa stagione con l’Inter, quando il Napoli di Conte gli soffiò uno scudetto che sembrava avere ormai in pugno.
- Simone Inzaghi per riscattare il fratello Pippo
- Cosa succede se Al Nassr e Al Hilal arrivano a pari punti
- Ultima battaglia Inzaghi-Ronaldo: quando si gioca
- Simone Inzaghi, futuro incerto: c’è il Napoli
Simone Inzaghi per riscattare il fratello Pippo
La parola d’ordine è vincere. E non sarà affatto una passeggiata contro l’Al Fayha, attualmente decimo in classifica. Anche se a distanza, c’è da scommettere che Simone abbia seguito la semifinale di ritorno dei playoff di Serie B tra Palermo e Catanzaro e la reazione affranta di Super Pippo davanti a una rimonta soltanto sfiorata. “Inzaghino” proverà a scrivere un finale diverso nella sua storia, consapevole, però, che il destino della Saudi League è nelle mani dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, a un passo dal conquistare il primo titolo in Arabia e deciso a cancellare la delusione per la sconfitta nella finale di AFC Champions League Two contro il Gamba Osaka.
Sulla carta, i Cavalieri del Najd dovrebbero avere vita facile contro un Damac che staziona nei bassifondi, ma attenzione alla “maledizione” del lusitano, che in Medio Oriente non è ancora riuscito a replicare i trionfi ottenuti in Europa. Del resto, basta riavvolgere il nastro del Clasico tra Al Nassr e Al Hilal della 32esima giornata: l’ex Juventus aveva praticamente in mano il campionato, prima della clamorosa papera del portiere Bento, che ha rimesso in corsa Inzaghi proprio all’ultimo secondo.
Cosa succede se Al Nassr e Al Hilal arrivano a pari punti
La capolista non può concedersi il lusso di giocare al risparmio. Perché se le due squadre di Riad dovessero arrivare a pari punti, a conquistare il titolo sarebbe l’undici di Inzaghi, avanti negli scontri diretti.
Anche Ronaldo, come l’Al Hilal dell’ex compagno di squadra ai tempi del Real Madrid Benzema, ha un solo risultato a disposizione: la vittoria.
Ultima battaglia Inzaghi-Ronaldo: quando si gioca
L’appuntamento con la 34esima e ultima giornata di Saudi Pro League è in programma oggi, giovedì 21 maggio. Tutte le partite prenderanno il via alle 20:00 in punto, dopodiché soltanto una tra Al Nassr e Al Hilal potrà festeggiare il titolo.
Simone Inzaghi, futuro incerto: c’è il Napoli
Anche se imbattuto in campionato e con una King Cup in bacheca, la prima annata in Arabia Saudita non è stata affatto facile per Inzaghi, più volte bersagliato dalle critiche per un atteggiamento in campo ritenuto troppo conservativo. Negli ultimi giorni il nome dell’allenatore piacentino è stato accostato alla panchina del Napoli, che si appresta a salutare Conte.
Ma nella giornata di ieri, l’agente dell’ex Lazio e Inter, Federico Pastorello, ha assicurato che il suo assistito è intenzionato a proseguire la sua avventura all’Al Hilal. Da quanto ci risulta, un primo contatto col Napoli c’è già stato e le parti potrebbero tornare a dialogare una volta calato il sipario sulla Saudi Pro League.