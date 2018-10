Simone Inzaghi: "Reagiamo subito"

Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha parlato alla vigilia del match di domani con la Fiorentina all'Olimpico. I biancocelesti, sconfitti nel derby e a Francoforte in Europa League devono rialzarsi subito contro i viola: "Le critiche sono giuste, sono ben attento ad ascoltare quelle costruttive. La verità è che nel calcio i giudizi cambiano in fretta, lo sappiamo tutti. Dobbiamo essere bravi a ribaltare questa situazione".

"Per fortuna c'è subito il campo, sappiamo che incontreremo una squadra in salute che farà di tutto per renderci la giornata difficile. Dovremo dare il massimo".

"Noi prevedibili? Dovremo fare qualcosina in più per vincere. Fortunatamente nel calcio i giudizi cambiano in fretta: sia in campionato che in Europa League abbiamo ancora tutto nelle nostre mani, ma sappiamo che dobbiamo reagire in fretta".

SPORTAL.IT | 06-10-2018 16:10