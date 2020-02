Simone Inzaghi: "Scudetto? Ci proviamo"

Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha commentato soddisfatto la vittoria dei suoi a Genova: "Qui a Marassi non sono mai partite semplici, ma abbiamo fatto un'ottima gara contro una squadra in salute. In qualche occasione dovevamo essere più lucidi".

"I 5' di recupero sono stati molto lunghi. L'ultimo quarto d'ora ci siamo abbassati un pochino, per merito loro nel finale abbiamo sofferto, qui le partite se non le chiudi non finiscono mai. Scudetto? Ci sono anche Juve e Inter. Abbiamo fatto qualcosa di straordinario, siamo lì, abbiamo l'obbligo di provarci".

SPORTAL.IT | 23-02-2020 15:53