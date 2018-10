Simone Inzaghi smonta Garcia

Sono tanti i temi che accompagnano Olympique Marsiglia-Lazio, partita della fase a gironi di Europa League che potrebbe rivelarsi decisiva per la qualificazione.

Di fronte due squadre che hanno sfiorato la qualificazione alla Champions, obiettivo della stagione, ma a rincorrere è la Lazio dopo il pesante ko di Francoforte.

Alla vigilia Simone Inzaghi ha ricordato con piacere l’impresa compiuta contro l’Olympique il 24 marzo 2000: si giocava in Champions e finì 5-1 per i biancocelesti con quattro reti di Simone: “Al Marsiglia mi lega uno dei ricordi più belli della mia carriera. Fu una serata magica, segnai quattro gol in Champions, nessun italiano ci è mai riuscito: un record che mi tengo con piacere da allora, vedremo se in futuro altri riusciranno a superarlo. Spero che quella partita sia di ispirazione per i miei ragazzi".

Il tecnico biancoceleste ha invece sorvolato sul derby con Rudi Garcia, oggi allenatore del Marsiglia, ma con un passato sulla panchina della Roma, di cui si è detto ancora tifoso. Inzaghi preferisce concentrarsi sulle difficoltà della partita: "Se per lui è un derby per noi non lo è. Il nostro derby è con la Roma. Abbiamo bisogno di fare una gara importante contro una squadra forte che ha fatto un mercato faraonico. Vogliamo fare punti e andare avanti nel percorso europeo. I sorteggi non sono stati fortunati, ma è uno stimolo giocare queste sfide".

SPORTAL.IT | 24-10-2018 21:55