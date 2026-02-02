Simone Inzaghi, l’ultimo schiaffo del calcio italiano: l’ex Inter snobbato per la Panchina d’oro e cominciano le accuse

L’ex allenatore dell’Inter fuori dal podio nel premio per il miglior allenatore italiano: la finale di Champions non gli permette di scavalcare Antonio Conte, Gasperini o Fabregas. E sui social è di nuovo caos

L’addio di Simone Inzaghi all’Inter e al calcio italiano ha fatto discutere e forse continuerà a essere argomento di polemiche ancora a lungo. Dopo la finale di Champions League con l’Inter, il tecnico ha deciso di dire addio ai nerazzurri e di abbracciare una nuova avventura con il calcio saudita. Una decisione che ha sorpreso tanti e che da quel momento ha portato tante polemiche sul tecnico.

Panchina d’oro: snobbato Inzaghi

A Firenze è andata in scena la cerimonia di consegna del premio della Panchina d’Oro. Il riconoscimento è andato per la quinta volta all’attuale tecnico del Napoli, Antonio Conte, che aveva già vinto dal 2011 al 2014 nel corso della sua avventura alla Juventus e poi ancora nella stagione 2020/21 dopo aver conquistato il titolo tricolore sulla panchina dell’Inter. E ora festeggia anche dopo aver vinto lo scudetto con il Napoli. Il tecnico dei partenopei era considerato il favorito anche in questa occasione ma in pochi si aspettavano che alle sue spalle rispettivamente con 6 e 4 voti finissero Gaperini e Fabregas. E che non venisse data neanche una preferenza a Simone Inzaghi.

L’addio al calcio italiano

La finale di Champions League persa in modo pesante e l’addio al calcio italiano sembrano aver cambiato e di molto la considerazione di Inzaghi nel nostro paese. Il tecnico ex Inter era considerato come uno dei migliori, se non il migliore, fino a qualche mese fa. Del resto con i nerazzurri è riuscito a centrare per due volte la finale della massima competizione europea ma se la prima sconfitta con impresa sfiorata contro il Manchester City è stata accolta comunque come un momento positivo, i 5 gol subiti dal PSG a Monaco pesano e tanto sulla sua reputazione. E forse pesa ancora di più la decisione di lasciare Milano solo pochi giorni dopo quella terribile finale, un addio che per molti potrebbe aver pesato anche sul risultato di quel match.

Social in fermento

Simone Inzaghi snobbato, a lanciare il tema sui social sono anche i giornalisti sportivi. L’ex allenatore dell’Inter che non ha ricevuto neanche un voto per la Panchina d’Oro diventa argomento di discussione. Il giornalista Fabrizio Biasin si lancia all’attacco: “Per Conte successo meritatissimo. Dopodiché Inzaghi, seconda finale di Champions in tre anni dopo aver battuto Bayern e Barcellona con un mercato da 7mila e 500 lire, neanche menzionato. Siamo fatti così”. Ma non è l’unico a schierarsi in difesa dell’ex tecnico nerazzurro, anche Tancredi Palmeri è molto critico: “Che non sia stato votato dai colleghi nemmeno nei primi tre riassume plasticamente perché se ne sia andato dall’Italia disgustato”.

Non la pensano però allo stesso modo molti tifosi, anche interisti a testimonianza che il nome di Simone Inzaghi rimane controverso dopo quanto avvenuto alla fine della scorsa stagione: “Uno che ha regalato due scudetti su tre con una rosa nettamente più forte e ha perso due finali in tre anni…beh, davvero strano”, scrive Simone. E ancora: “Doveva essere votato come l’unico allenatore della storia del calcio capace di farsi umiliare in cinque competizioni nello stesso anno pur avendo la rosa più forte in assoluto”.