Simone Missiroli: 'De Zerbi onesto nello scaricarmi'

Il centrocampista della Spal Simone Missiroli, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato di passato, presente e futuro.

"Ho apprezzato la chiarezza di De Zerbi – ha detto -: è venuto da me e con molta onestà mi ha detto che non facevo parte dei suoi piani. Sincero. Sassuolo ha fatto parte della mia vita per anni, indimenticabili sia il mio gol che ci ha dato la promozione in Serie A sia lo spogliatoio di quell’anno: superbo, amicizia totale con tutti. Pensi che con Berardi, Cassata e Consigli gioco a distanza ancora oggi a 'Fortnite' tramite cellulare: grandi battaglie. Ma devo dire una cosa: qui alla Spal sto ritrovando quasi lo stesso clima".

"Le gare migliori le abbiamo fatte contro Atalanta e Inter ma una cosa è certa – ha aggiunto -: anche quando abbiamo perso è successo giocando a calcio. Perché il gioco è la nostra certezza, esiste un’identità di squadra che Semplici ha saputo dare passo dopo passo: e alla lunga so che pagherà per arrivare alla salvezza".

SPORTAL.IT | 18-10-2018 10:45