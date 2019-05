Simone Moro in volo per solidarietà. Il grande alpinista è in Nepal: “Guido elicotteri impegnati nei soccorsi” racconta a Sportal.it.

“Sono dieci anni che svolgo questa attività in maniera gratuita, per un mese resterò qui. Quando ho iniziato ero uno dei primissimi stranieri a volare a Katmandu: c’erano due sole compagnie di elicotteri, ora sono molte di più. Cerco anche di dare una mano alla popolazione locale” spiega.

“Nel prossimo inverno tornerò con un nuovo progetto alpinistico, che non ho ancora deciso: intanto ne approfitto per studiare il da farsi” chiosa il fuoriclasse della montagna bergamasco.

SPORTAL.IT | 08-05-2019 12:51