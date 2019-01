Simone Pianigiani confida nella vendetta

Simone Pianigiani prepara la vendetta.

“Abbiamo grande desiderio di vincere a Gran Canaria, sapendo che loro sono stati capaci di venire a Milano e batterci. La partita di andata avevamo poca energia, dopo la finestra delle nazionali, questa volta dovremo essere pronti mentalmente per limitare il loro ritmo” dice il coach dell’Olimpia al sito ufficiale del club biancorosso.

“Noi dobbiamo decifrare tante situazioni individuali – prosegue l’ex Mens Sana – da Cinciarini che dovrebbe darci un contributo, a James che non si è allenato dopo Bologna per il problema al gomito, a Gudaitis che è fermo in pratica da 10 giorni. E infine avremo James Nunnally, che conto possa darci subito un contributo magari con minutaggio limitato, ma ha esperienza e sa cosa fare, anche se il ritmo gara di EuroLeague lo troverà spero in 2 o 3 settimane”.

SPORTAL.IT | 31-01-2019 19:10