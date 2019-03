Simone Pianigiani è incredulo

“Credo che sia stata una partita più che particolare, figlia del momento”.

Esordisce così in sala stampa Simone Pianigiani, dopo la sorprendente sconfitta in campionato contro Venezia, la prima in casa in Serie A: “Più volte vinta e più volte buttata via, la squadra doveva gestire le energie e ha fatto un inizio eccellente, ma dovevamo tenere sicuramente di più”.

“Come tante volte quest’anno abbiamo avuto il desiderio di vincerla e quando sei +9 in casa negli ultimi minuti devi chiuderla” continua Pianigiani, commentando il finale “Ma abbiamo fatto una serie di errori che penso, e spero, siano irripetibili. Non ho chiamato nemmeno timeout perché in quei momenti lì non vogliamo fare organizzare la difesa e ho messo giocatori più abili ai liberi a cui dovevamo fare arrivare il pallone. Peccato, perché la partita era già vinta e potevamo permetterci una maggiore tranquillità in campionato prima dei playoff”.

Articolo in collaborazione con Basketissimo.com



SPORTAL.IT | 17-03-2019 21:00