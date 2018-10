Simone Pianigiani non si accontenta

"È sempre importante vincere, non è mai facile in Eurolega ed ancor di più in trasferta, ma per quanto avevamo costruito, dovevamo chiuderla prima”. Così Simone Pianigiani commenta il successo dell’Olimpia sul campo del Buducnost Podgorica: “Abbiamo meritato la vittoria, però quando non uccidi la partita nel momento giusto, diventa un grande rischio in trasferta”.

Il coach si sofferma su questo tema: “Li abbiamo lasciati vivi con troppi rimbalzi in attacco e perdendo qualche pallone superficialmente, lasciandoli in partita fino alla fine. Questa cosa va cambiata immediatamente”.

L’analisi generale del match: “In partite come queste, è fondamentale iniziare nel modo giusto. Noi l’abbiamo fatto e la nostra produzione è stata migliore di quella del Buducnost ma, nel secondo tempo, abbiamo iniziato sbagliando dei buoni tiri ed abbiamo perso il ritmo della partita. E non l’abbiamo chiusa”.

Articolo in collaborazione con Basketissimo.com

SPORTAL.IT | 12-10-2018 22:10