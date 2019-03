Simone Pianigiani saluta Bertans

“Un ottimo approccio, era quello che serviva per ritmo e tentativo di creare e di giocare insieme creandosi tiri: era quello che volevamo”. Queste le parole del coach dell’Olimpia Simone Pianigiani dopo la netta vittoria su Torino.

“Così l’abbiamo messa al sicuro. Nel secondo tempo avrei voluto qualcosa di meglio difensivamente, ma fatalmente è normale pensare agli allenamenti forti in vista di Mosca e al periodo intenso che abbiamo davanti a noi: anche in campionato sarà complesso tenere questo ritmo”.

Poi il saluto a Dairis Bertans: “Sono molto contento per lui. Credo che il club abbia dimostrato un bell’atteggiamento e una grande disponibilità verso un giocatore che ci ha dato tanto anche come lavoro, etica professionale e costruzione di questo progetto. Ha avuto questa chance e fa bene a coglierla: era nell’aria già dalla Coppa Italia, in cui l’ho tenuto fuori anche perché stava andando in Nazionale. È un giocatore che si è sempre fatto trovare pronto, ha dato il massimo in ogni occasione”.

Articolo in collaborazione con Basketissimo.com



SPORTAL.IT | 03-03-2019 21:45