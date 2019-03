Simone Pianigiani tra realtà e ottimismo

Simone Pianigiani è tra realtà e ottimismo.

"E’ il rush finale che ci attendevamo – spiega -. Il Panathinaikos viene da cinque vittorie in fila di cui tre in trasferta inclusa quella di Mosca all’ultimo secondo e questo dice tutto del suo stato di forma e fiducia. È una squadra che per noi può essere indigesta perché è molto fisica, in attacco cerca di spingere subito nei primi secondi forzando le difese a collassare in area. . Noi siamo bravi a creare spazi e corridoi per attaccare uno contro uno o creare tiri aperti. Contro il loro tipo di difesa sarà più difficile".

"Siamo arrivati ad un punto in cui le partite saranno sempre più battaglie da vivere con tutte le energie rimaste. Useremo quelle per superare gli ultimi ostacoli, a cominciare da questo. Comunque vada abbiamo lasciato una traccia, però vedo luce, vedo lo spiraglio per raggiungere i playoff. Cercheremo tutti insieme di approfittarne, cominciando con una vittoria sul Panathinaikos" aggiunge il coach dell’Olimpia.

SPORTAL.IT | 21-03-2019 20:50